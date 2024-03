LPI-EF: Vermisste 14-Jährige wieder wohlbehalten angetroffen

Landkreis Sömmerda (ots) - Nicht nur über das Telefon versuchen Betrüger sich Geld zu ergaunern. Eine 72-Jährige aus Vogelsberg im Landkreis Sömmerda hatte Ende letzten Jahres einen Brief erhalten, in dem ihr der Abschluss eines Gewinnspielvertrages mitgeteilt wurde. Zudem buchte man ihr die Vertragsgebühr direkt von ihrem Konto ab. Die Seniorin fiel jedoch nicht auf die Masche der Betrüger herein und lies ihr Geld ...

mehr