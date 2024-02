POL-PDTR: Blockadeaktion mehrerer Traktoren am Kreisverkehr Hinzerath

Neuhütten (ots) - Am Samstag, den 27.01.2024, gg. 10.30 Uhr, verschafften sich zwei weibliche Personen unberechtigter Weise Zutritt zu einer Wohnung in Neuhütten in der Dollbergstraße. Sie gaben an die neuen Nachbarn zu sein. Weiter verlangten sie eintreten zu dürfen um die Toilette zu benutzen. In einem Fall wurde ein älterer Mann, der zuvor den Eintritt in sein Haus deutlich verweigerte, in ein Gespräch verwickelt und eine der beiden Frauen konnte in der Folge die ...

mehr