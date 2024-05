Polizeipräsidium Konstanz

Hilzingen

Lkr. KN) - Kind wird bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hilzingen / Lkr. KN

Bei einem Verkehrsunfall in Hilzingen ist am Freitag, 10.05.2024 ein 4 Jahre altes Kind tödlich verletzt worden. Ein 75-jähriger Mann erfasste das Kind mit seinem Auto gegen 13:30 Uhr im Bereich Diethlishofer Straße. Rettungskräfte brachten das verletzte Kind in ein Krankenhaus, wo es seinen Verletzungen erlag. Der 75-Jährige erlitt einen Schock. Bereits während der Unfallaufnahme versammelten sich zahlreiche Personen an der Unfallstelle. Der Unfallhergang ist noch unklar, ein Sachverständiger wurde zur Klärung hinzugezogen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen unter 07733 9960-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell