Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: 82-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe!

VS-Villingen (ots)

Die Polizei sucht nach dem 82-jährigen H.D., der seit dem 09.05.2024 nicht in das Seniorenzentrum in der Konrad-Adenauer-Straße 6 in VS-Villingen zurückgekehrt ist. Gegen 9:30 Uhr verließ er seine Wohnung im Zentrum. Der 82-Jährige dürfte zu Fuß unterwegs sein. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass der Vermisste sich in einer hilflosen Lage befindet.

H.D. ist 160 cm groß, hat eine normale, leicht untersetzte Statur und ein rundliches Gesicht. Er hat graue, kurze Haare und trägt vermutlich eine graue oder dunkelblaue Stoffhose.

Ein Bild des 82-Jährigen ist unter folgender Seite im Internet eingestellt:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/vs-vermisstenfahndung/

Hinweise zum Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen unter der Tel. 07721 601-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell