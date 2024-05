Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Betrunken geparkten Pkw gerammt - Zeugen gesucht (10.05.2024)

(Schönwald im Schwarzwald/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend, um kurz nach 21.30 Uhr, auf der Kirnacher Straße in Schönwald zugetragen hat. Ein 76-jähriger Suzuki-Fahrer befuhr die Kirnacher Straße in Richtung Schönwald. Auf Höhe von Schwarzenmoos musste er, seinen Angaben zufolge, aufgrund eines entgegenkommenden Pritschenwagens nach rechts ausweichen. Dabei prallte er in Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 2 gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten BMW. Durch den Aufprall entstand am Suzuki wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Am geparkten BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Der Pritschenwagen setzte nach dem Unfall, ohne anzuhalten, seine Fahrt fort. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 76 Jahre alten Suzuki-Lenker eine deutliche Alkoholfahne fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies, weshalb ihm zwei Blutproben entnommen wurden. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle einbehalten. Zeugen die Angaben zum Unfall und/oder zum vermeintlichen Pritschenwagen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in St. Georgen unter der Rufnummer 07724/949500 in Verbindung zu setzen (AM).

