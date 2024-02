LPI-SHL: Alkoholfahrt festgestellt

Bad Liebenstein (ots) - Sonntagabend befuhr ein 33-jähriger Kleinbus-Fahrer die Bahnhofstraße in Bad Liebenstein. Er wollte an der Kreuzung nach links in die Treonstraße abbiegen und die Ampel zeigte Grün. Allerdings missachtete der Mann den entgegenkommenden Nissan einer 40-Jährigen, die ebenfalls bei Grün die Kreuzung passierte, aber als Geradeausfahrer Vorfahrt hatte. Beide Autos prallten zusammen, zwei Insassen ...

