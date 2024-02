LPI-SHL: Scheibe zerstört

Hildburghausen (ots) - Ein durstiger Einbrecher machte sich in der Zeit von Mittwoch- bis Freitagnachmittag an einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Forstweg in Hildburghausen zu schaffen. Er brach zunächst das Abteil auf und bediente sich anschließend an mehreren Flaschen Alkoholika im Wert von etwa 25 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0043161/2024 bei der ...

mehr