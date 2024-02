LPI-SHL: Keller aufgebrochen

Hildburghausen (ots) - Ein unbekannter Dieb entwendete am Freitag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:30 Uhr ein E-Bike der Marke "Mercedes-Benz", welches an einem Fahrradständer in der Bahnhofstraße in Hildburghausen angeschlossen abgestellt war. Ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0043225/2024 bei der ...

