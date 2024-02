LPI-SHL: Ladendiebe

Veilsdorf (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verursachte in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag etwa 1.500 Euro Sachschaden an einem Opel Corsa, der in der Schackendorfer Straße in Veilsdorf geparkt war. Den Spuren nach zu urteilen hat der Unbekannte einen Backstein auf die Frontscheibe des Pkw geworfen und diese beschädigt. Zudem waren Schuhspuren und Dellen im Bereich der Motorhaube zu erkennen, was vermuten lässt, dass der Täter auf das Auto kletterte. ...

