Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Dieb auf frischer Tat ertappt Fahndung im Bereich des Pendlerparkplatzes Kanalhafen

Steinfurt (ots)

Die Polizei in Rheine hat am späten Sonntagabend (14.07.24) einen 49-jährigen Tatverdächtigen wegen schweren Diebstahls vorläufig festgenommen. Die Beamten fahndeten im Tatortbereich nach einem möglichen weiteren Täter. Gegen 23.50 Uhr erhielt die Polizeileitstelle einen Anruf von einem Zeugen, der einen Unbekannten dabei beobachtet hatte, wie dieser von einer Baustelle eine Baumaschine entwendete. Die betroffene Baustelle befindet sich an der Hörsteler Straße in Rheine-Rodde, auf Höhe der Auffahrt zur A30 nahe des Pendlerparkplatzes Kanalhafen. Der unbekannte Täter flüchtete, nachdem er die Baumaschine in einen Transporter geladen hatte, den Zeugenangaben zufolge zunächst mit dem Fahrzeug in Richtung A30. Offenbar bemerkte er, dass er beobachtet worden war, verließ das Fahrzeug am Pendlerparkplatz und flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizeibeamten konnten den 49-Jährigen schließlich in der Nähe auffinden und nahmen den Mann aus Polen fest. Im Transporter, einem weißen Renault Traffic, fanden sie die gestohlene Rüttelplatte. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es noch einen zweiten Täter gab, leiteten die Beamten eine Fahndung ein - jedoch ohne Erfolg. Aufgrund der Fahndungsmaßnahmen musste die Bahnstrecke zwischen Hörstel und Rheine kurzzeitig gesperrt werden. Der 49-Jährige wurde zur Wache Rheine gebracht und von dort aus nach weiteren Ermittlungen wieder entlassen. Da der Tatverdächtige alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die von der Baustelle gestohlene Rüttelplatte konnte dem Eigentümer wieder übergeben werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell