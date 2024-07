Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Büro und Lagerhalle

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Dienstag (16.07.), 16.00 Uhr und Mittwoch (17.07.), 02.00 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände an der Gutenbergstraße, Ecke Sandweg verschafft. Die Täter öffneten auf bislang unbekannte Art und Weise das Fenster eines Gebäudes und gelangten so in einen Büroraum. Dort entwendeten sie aus einer Geldkassette Bargeld in noch unbekannter Höhe. An einer angrenzenden Lagerhalle auf dem Grundstück öffneten die Unbekannten gewaltsam eine Tür und gelangten so in die Halle. Dort wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

