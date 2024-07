Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hötstel (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag (16.07.) auf der Emsdettener Straße gekommen. Ein 77-jähriger Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Mann aus Hörstel fuhr gegen 11.25 Uhr mit einem Fahrrad auf der Straße Nagels Damm in Richtung Emsdettener Straße. Diese wollte er dann überqueren. Dabei übersah er nach ersten Ermittlungen einen 48-jährigen Rollerfahrer, der auf der Emsdettener Straße in Richtung Riesenbeck fuhr. Der Rollerfahrer versuchte dem Radfahrer auszuweichen und stürzte. Dabei kollidierte er mit dem Radfahrer, der ebenfalls stürzte. Der 77-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer, der 48-Jährige leicht. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzt knapp 1.000 Euro. Der 77-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang noch mal alle Radfahrer: Tragen Sie bitte immer einen Fahrradhelm. Dieser verhindert zwar keine Unfälle, aber kann Sie vor schweren Kopfverletzungen schützen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell