Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Bäckereifiliale

Tecklenburg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (18.07.24) sind unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale an der Ledder Dorfstraße eingestiegen.

Die Täter brachen in der Zeit zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 05.00 Uhr die Außentür der Filiale neben dem Netto-Markt in Ledde mit Gewalt auf.

Aus der Bäckerei entwendeten sie einen Tresor. Dieser konnte später durch Polizeibeamte in einem angrenzenden Waldstück aufgefunden werden. Aus dem Tresor entwendeten die Einbrecher Bargeld im hohen dreistelligen Wert.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl. Hinweise nimmt die Wache in Lengerich entgegen, Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell