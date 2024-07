Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Quad gestohlen

Westerkappeln (ots)

Ein Mann aus Merzen (Landkreis Osnabrück) hatte am Mittwochnachmittag (17.07.24) gegen 15.00 Uhr in Seeste an der Bramscher Straße sein Quad abgestellt. Als er gegen 17.00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug nicht mehr da war. Es handelt sich um ein schwarz-weißes Quad des Hersteller Her Chee. Das Kennzeichen lautet OS-JJ223. Der Wert des Fahrzeugs liegt im oberen vierstelligen Bereich. Der Geschädigte stellt es auf dem Grünstreifen an der Bramscher Straße in Fahrtrichtung Bramsche auf Höhe der Einmündungen Schachselstraße/Buchholz ab. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

