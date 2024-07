POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrt endet an Werbeschild

Nettetal (ots) - Insgesamt vier Fälle eines Betrugs beim Autokauf sind in den letzten Tagen bei der Polizei Viersen angezeigt worden. In allen Fällen hatten die Opfer ein Auto zu einem sehr günstigen Preis auf einem Verkaufsportal gesehen und waren mit dem vermeintlichen Verkäufer in Kontakt getreten. Der brachte sie dazu, das Auto ungesehen zu kaufen und einen Betrag zwischen 500 und 1000 Euro als Anzahlung direkt zu ...

mehr