Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Auto fällt nachts ohne Licht auf - Fahrer betrunken und unter Drogen

Viersen (ots)

"...Die im Dunkeln sieht man nicht..." Ob der Pkw-Fahrer aus Viersen (49) in der Nacht zu Mittwoch an diese Zeile aus der Dreigroschenoper gedacht hat, ist nicht überliefert. Jedenfalls entschied er sich, gegen 3.20 Uhr ohne Licht über die Freiheitsstraße zu fahren. Ein Streifenteam bemerkte das und hielt den Wagen an. Die Einsatzkräfte bemerkten Alkoholgeruch und schlugen einen Atemalkoholtest vor - 1,2 Promille. Später schlug auf der Wache auch ein Drogenvortest positiv auf Cannabis, Amphetamin und Kokain an. Dem Mann wurden Blutproben entnommen, das Straßenverkehrsamt bekam eine Nachricht von seiner Fahrt. Dort muss die Entscheidung fallen, ob der Mann grundsätzlich geeignet ist, motorisiert am Straßenverkehr teilzunehmen. Die Ermittlungen in Sachen Alkohol- und Drogenfahrt dauern an. /hei (542)

