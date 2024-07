Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Brennendes Gebüsch - Haben Sie etwas beobachtet?

Brüggen (ots)

Am Dienstag gegen 13.10 Uhr haben Mitarbeitende einer Firma im Weihersfeld in Brüggen bemerkt, dass ein Gebüsch plötzlich in Brand geraten war.

Der Nachbarschaft gelang es, die Flammen zu löschen. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch.

Wie das Feuer entstanden ist, ist noch völlig unklar. Weil nicht auszuschließen ist, dass jemand das Gebüsch mutwillig oder fahrlässig in Brand gesetzt hat, sucht die Polizei nun Zeuginnen oder Zeugen. Haben Sie am Dienstag um die Mittagszeit verdächtige Beobachtungen im Gewerbegebiet Weihersfeld gemacht? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (543)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell