Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Einbruch in Taxizentrale

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu Freitag, den 19.04.24, um 03:15 Uhr, brechen noch unbekannte Täter in eine Taxizentrale in der Bahnhofstraße in Bad Zwischenahn ein und entwenden einen Würfeltresor mit Bargeld. Um in die Räume der Taxizentrale zu gelangen, klettern die Täter auf das Dach des Bahnhofsgebäudes und drücken anschließend mit körperlicher Gewalt ein Fenster zu einem Büroraum auf. Eine Zeuge konnte zur Tatzeit zwei männliche Personen beobachten, die zu Fuß in Richtung des Rotdornweges davon liefen. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 9270 in Verbindung zu setzen.

