Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: 87jähriger vermisster Senior führt zu polizeilichen Suchmaßnahmen unter Einsatz des Polizeihubschraubers in Bad Zwischenahn-Ofen++

Oldenburg (ots)

Am heutigen Donnerstag, dem 18.04.2024, gegen 18:30 Uhr wurde der Polizei Bad Zwischenahn ein vermisster 87jähriger Senior aus Bad Zwischenahn, Ortsteil Ofen, mitgeteilt. Da der ältere Herr bereits seit dem Nachmittag mit seinem Pedelec alleine unterwegs gewesen ist, nicht nach Hause zurückgekehrt war und die bisherige Absuche von Angehörigen zu keinem Erfolg führte, wurde die Polizei informiert. Aufgrund einer beginnenden Demenz des Vermissten, der bevorstehenden Dunkelheit und der angekündigten niedrigen Temperaturen mit erwartetem Nachtfrost wurden unverzüglich polizeiliche Suchmaßnahmen durch sämtliche zur Verfügung stehenden Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizei Bad Zwischenahn und der Polizei Oldenburg eingeleitet. Zusätzlich wurde der Polizeihubschrauber der sog. Teilstaffel in Rastede-Neusüdende angefordert und eingesetzt. Noch während die Suchmaßnahmen liefen wurde der Vermisste gegen 20:20 Uhr nur einige Kilometer vom eigentlichen Wohnort entfernt in Oldenburg-Wechloy von unbeteiligten Verkehrsteilnehmern aufgegriffen und anschließend wohlbehalten nach Hause gebracht. Dort war der Senior zuvor mit seinem Pedelec gestürzt, weshalb eine 27jährige Autofahrerin aus dem Saterland angehalten und geholfen hat. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer hat ebenfalls angehalten und anschließend das Pedelec des Vermissten zurückgebracht. Die Polizei und auch die Angehörigen bedanken sich ausdrücklich für das couragierte und vorbildliche Verhalten dieser beiden Autofahrer. (492218).

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell