Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Unfall auf der Wehrendorfer Straße - 84- jährige Fußgängerin schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen gegen 07:20 Uhr kam es auf der Wehrendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 84- jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Die Frau aus Bohmte betrat die Wehrendorfer Straße und kreuzte von rechts nach links die Fahrbahn als zeitgleich ein 26- jähriger Audi-Fahrer die Wehrendorfer Straße aus Bohmte kommend befuhr. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem PKW. Die Frau wurde hierbei schwer verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem PKW entstand Sachschaden. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

