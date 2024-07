Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Greven (ots)

In der Nacht von Dienstag (16.07.) auf Mittwoch (17.07.) kam es auf der Tieckstraße in Höhe der Hausnummer 4 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Der Fahrer eines weißen VW Caddy parkte das Auto am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr am rechten Straßenrand. Als er am Mittwochmorgen gegen 08.00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass die linke Fahrzeugseite stark eingedrückt war. Vermutlich wurde der Schaden durch einen vorbeifahrenden Zweiradfahrer verursacht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro an dem VW Caddy.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell