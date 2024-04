Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Zeuge hilft: Nach Unfall weggelaufen

Dank eines Zeugen ermittelte die Polizei am Montag nach einem Unfall in Giengen a.d. Brenz den mutmaßlichen Verursacher.

Ulm (ots)

Gegen 10.40 Uhr sei der Fahrer eines BMW in der Marktstraße unterwegs gewesen. Der Senior parkte vorwärts ein und sei dort mit einem geparkten Opel zusammengestoßen. Anschließend lief er weg. Ein Zeuge hatte das mitbekommen und die Polizei verständigt. Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, kehrte auch der mutmaßliche Unfallverursacher zurück. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf jeweils 1.500 Euro.

++++0830658(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell