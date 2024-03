Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Groß-Gerau (ots)

Nach zwei Wohnungseinbrüchen im Laufe des Freitags (8.3.) in der Adolf-Kolping-Straße hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Zwischen 13 Uhr und 16.15 Uhr verschafften sich die Kriminellen auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu den beiden Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus. Bei ihrer Suche nach Beute entwendeten sie Schmuck und Uhren und flüchteten anschließend unerkannt. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt? das Kommissariat 21/22 ist unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

