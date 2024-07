Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, diverse Autoteile entwendet

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Montag (15.07.), 16.00 Uhr und Donnerstag (18.07.), 12.00 Uhr unbefugt Zutritt zum Gelände eines Autohauses verschafft. Dort haben sie an insgesamt 18 Fahrzeugen diverse Teile entwendet. Das Autohaus liegt in einem Industriegebiet am Tecklenburger Damm, zwischen den Straßen Südring und Ostring. Die Täter entwendeten unter anderem Außenspiegel und Nebelscheinwerfer von den Fahrzeugen. Des Weiteren beschädigten sie einige Autos, die auf dem Gelände abgestellt sind. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 8.400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, 05451/591-4315.

