Polizei Düren

POL-DN: Straßenrennen gefährdet Verkehrsteilnehmer

Aldenhoven (ots)

Am Sonntagabend erhielt die Polizei Kenntnis über zwei Fahrzeuge, die sich auf der Strecke zwischen Aldenhoven und Schleiden augenscheinlich ein Rennen geliefert hatten. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen wird nun nach der Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens gesucht.

Gegen 19:40 Uhr informierten Zeugen die Polizei darüber, dass zwei Pkw in rücksichtloser Weise auf der L136 unterwegs gewesen seien. Mehrere Überholmanöver und das Fahren mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit, zum Teil sogar nebeneinander auf einer Fahrbahn, zwangen mehrere Verkehrsteilnehmer dazu, abzubremsen und auszuweichen. Besonders beeinträchtigt wurde laut Angaben der Zeugen die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens, die von einem der beiden beteiligten Fahrzeuge - einem hellblauen BMW - überholt und dabei stark geschnitten wurde. Die Fahrzeugführerin hielt nach diesem gefährlichen Überholmanöver an der Einmündung der L136 zur L11 am Fahrbahnrand an, bevor sie ihre Fahrt in unbekannte Richtung fortsetzte.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die beiden flüchtigen Fahrzeuge am Sonntagabend nicht mehr antreffen, eine Beschreibung der Insassen liegt allerdings vor. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf besagten BMW sowie das weitere Fahrzeug, bei dem es sich um einen dunklen Audi gehandelt haben soll. Zeugen, die die rücksichtlose Fahrweise beobachtet haben oder hiervon sogar unmittelbar betroffen waren, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen. Nicht zuletzt kann die Aussage der Fahrerin des schwarzen Kleinwagens bei der Verfolgung der Verkehrsstraftat behilflich sein.

Ein sogenanntes illegales Kraftfahrzeugrennen stellt eine Straftat dar, die mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren geahndet werden kann. Auch ein Entzug der Fahrerlaubnis gehört zu den möglichen Konsequenzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell