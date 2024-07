Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Love Scamming Betrug

Lienen (ots)

Am Donnerstag (18.07.) meldete sich eine 44-jährige Frau aus Lienen bei der Polizei, die Opfer eines Love Scamming Betrugs geworden ist.

Die Frau wurde Mitte März über einen Social-Media-Kanal von einem unbekannten Mann angeschrieben. Dieser gab an, aus den USA zu sein und schickte der Frau auch angebliche Fotos von sich. Per Messenger-Dienst tauschten die beiden dann einige Zeit Nachrichten aus. Eines Tages teilte der Unbekannte der Frau mit, er habe ihr ein wertvolles Geschenk per Paket geschickt und stellte auch einen Besuch in Aussicht.

Anfang April meldete sich dann zunächst eine Firma, die das Paket verschiffen sollte und anschließend angeblich der Zoll bei der Frau. Sie müsse jeweils Geld überweisen, um das Paket geliefert zu bekommen. Dies tat die Frau. Außerdem zahlte sie auf ein Bitcoin Konto Geld ein, um es dem Unbekannten damit zu ermöglichen, ein Flugticket zu kaufen.

Durch einen Bankmitarbeiter wurde die Frau dann darauf aufmerksam gemacht, dass es sich offenbar um Betrug handelt. Die Frau meldete sich bei der Polizei. Insgesamt verlor sie einen geringen fünfstelligen Geldbetrag.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal eindringlich. Gehen Sie nie auf Nachrichten ein, die Sie von Unbekannten auf Ihren Social Media Accounts erhalten. Die Personen machen schnell Liebeserklärungen und versprechen oft in kürzester Zeit eine gemeinsame Zukunft. Es werden dann Treffen vorgeschlagen, die jedoch immer kurzfristig aus verschiedensten Gründen abgesagt werden. Ein persönlicher Kontakt findet nie statt. Meist werden auch nur Nachrichten ausgetauscht. Die angebliche Bekanntschaft bittet dann irgendwann um Geld, um ihr damit zum Beispiel aus einer angeblichen Notsituation zu helfen. Zahlen Sie in so einem Fall niemals Geld an unbekannte Personen. Sie sehen weder das Geld wieder, noch sehen Sie irgendwann Ihren angeblichen Liebhaber.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell