Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mutmaßlicher Ladendieb greift Detektiv mit Glasflasche an - Bundespolizei findet Messer bei Tatverdächtigem auf

Essen - Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Samstagabend (2. März) soll ein Mann in einem Drogeriemarkt in der U-Bahnstation im Hauptbahnhof Essen Ware entwendet haben. Auf frischer Tat ertappt, versuchte dieser zu flüchten und griff dabei einen Ladendetektiv mit einer Glasflasche an. Bundespolizisten fanden zudem ein Taschenmesser bei dem Aggressor auf.

Gegen 17:55 Uhr verständigte ein Mitarbeiter einer Drogeriekette die Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof und bat um Unterstützung. Kurz zuvor soll der Zeuge einen 52-Jährigen dabei beobachtet haben, als dieser Ware aus dem Verkaufsregal an sich nahm und die Filiale schließlich verließ, ohne zu bezahlen. Als der 36-Jährige den deutschen Staatsbürger ansprach, soll dieser versucht haben zu flüchten. Der Mitarbeiter verhinderte die Flucht jedoch und führte den aggressiven Mann in die Büroräumlichkeiten. Währenddessen soll der Gelsenkirchener erfolglos versucht haben, auf den 36-Jährigen mit einer Flasche Wodka einzuschlagen.

Beim Eintreffen der Beamten hatte der Mitarbeiter den Deutschen bereits zu Boden gebracht und hielt diesen mit beiden Händen fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte in der rechten Hosentasche des Aggressors zugriffsbereit ein Taschenmesser auf. Die Uniformierten fesselten diesen und führten ihn der Dienststelle zu. Ermittlungen ergaben, dass das Landgericht Essen, wegen des Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht, nach dem Aufenthaltsort des 52-Jährigen fahnden ließ.

Da der Tatverdächtige kurze Zeit später über Schmerzen klagte, forderten die Polizeibeamten Rettungssanitäter an. Diese brachten ihn wenig später in ein zuständiges Krankenhaus.

Die Bundespolizisten stellten das Messer sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls mit Waffen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell