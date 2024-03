Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Sicherungshaftbefehl im Regionalexpress 13

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 29. Februar 2024 überprüfte die Bundespolizei Reisende im grenzüberschreitenden Regionalexpress 13 von Venlo nach Hamm. Um 17:10 Uhr wurden auch die Personalien eines 37-jährigen Deutschen mit den polizeilichen Datenbänken abgeglichen. Hierbei stellte sich heraus, dass ihn das Amtsgericht Worms mit einem Sicherungshaftbefehl sucht. Das Amtsgericht Worms hat ihn im Jahr 2022 wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten auf Bewährung verurteilt. Da der Verurteilte gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat, wurde der Sicherungshaftbefehl erlassen. Der Gesuchte wurde am Bahnhof Kaldenkirchen verhaftet und zu den Diensträumen der Bundespolizei nach Kempen gebracht. Bei der Durchsuchung der Person konnten 12 Gramm (brutto) Marihuana aufgefunden werden. Hierfür wird sich der Mann noch in einem gesonderten Verfahren verantworten müssen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ist der Verhaftete der Wachtmeisterei des Amtsgerichtes Krefeld übergeben worden.

