POL-HB: Nr.: 0290 --Auto und Motorroller brennen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Häfen/Hemelingen, OT Industriehäfen/Hemelingen, Hüttenstraße/Europaallee Zeit: 22.05.2024, 13:00 Uhr/17:35 Uhr In den Ortsteilen Hemelingen und Industriehäfen wurden im Rahmen von Sondierungsarbeiten zwei Weltkriegsbomben gefunden. Beide Entschärfungen verliefen am Mittwoch erfolgreich. Die beiden 250-Kilogramm-Fliegerbomben wurden jeweils bei Bauarbeiten in der Hüttenstraße und in der ...

mehr