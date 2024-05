POL-HB: Nr.: 0288 --Entschärfung zweier Weltkriegsbomben

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Hannoversche Straße Zeit: 22.05.24, 2.30 und 4.20 Uhr In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannten zwei Autos in Hemelingen komplett aus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Zunächst meldete ein Anwohner gegen 2.30 Uhr in der Hannoverschen Straße einen brennenden Kastenwagen. Zuvor hatte er einen lauten Knall gehört. Die Feuerwehr ...

mehr