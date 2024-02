POL-MFR: (188) Frau im Wiesengrund von Radfahrer sexuell belästigt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Im Zeitraum von Sonntagabend (18.02.2024) bis Montagmittag (19.02.2024) entwendeten Unbekannte in der Nürnberger Innenstadt niedergelegte Symbole in Zusammenhang mit dem Tod des Kremlkritikers Alexei Nawalny. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Gegenstände, unter anderem Bilder des Verstorbenen, Plakate und eine Anti-Kriegs-Flagge wurden am ...

mehr