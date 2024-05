POL-HB: Nr.: 0286--Brennende Autos in Hemelingen

Polizei Bremen

Nr.: 0286--Brennende Autos in Hemelingen--

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Hannoversche Straße Zeit: 22.05.24, 2.30 und 4.20 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannten zwei Autos in Hemelingen komplett aus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Zunächst meldete ein Anwohner gegen 2.30 Uhr in der Hannoverschen Straße einen brennenden Kastenwagen. Zuvor hatte er einen lauten Knall gehört. Die Feuerwehr löschte das Feuer kurz darauf. An dem Wagen entstand Totalschaden. Wenig später um 4.20 Uhr mussten die Einsatzkräfte erneut in die Hannoversche Straße zu einem Autobrand ausrücken. Ein Volvo Kombi stand auf einem ehemaligen Tankstellengelände komplett in Flammen und brannte vollends aus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen, prüft Zusammenhänge und fragt: "Wer hat im Bereich der Hannoverschen Straße verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

