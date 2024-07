POL-ST: Altenberge, Computerbetrug durch angeblichen Microsoft-Mitarbeiter

Nordwalde (ots) - Am Freitag (19.07.) fielen gegen 08.00 Uhr einem Mitarbeiter eines Autohauses an der Emsdettener Straße mehrere Reifendiebstähle auf. Das Autohaus hat am Vorabend (18.07.) gegen 18.00 Uhr geschlossen und alle Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt unberührt. Die Täter montierten an insgesamt vier Mazda Fahrzeugen die Reifen inklusive der Felgen ab. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in ...

mehr