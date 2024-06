Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrt unter Drogeneinfluss

Greiz (ots)

Greiz. Am vergangenen Samstag (08.06.2024), gegen 20:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Greizer Polizei einen PKW Chevrolet zwischen Berga und Kleinkundorf. Ein durchgeführter Drogenvortest bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer reagierte hierbei positiv auf den Konsum von Cannabis. Ein 22-jähriger Chevroletfahrer wurde am gestrigen Sonntag, gegen 10:30 Uhr, am Rathenauplatz in Triebes einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte bei dem jungen Mann auf den Konsum von Metamphetamin. Bei beiden Fahrzeugführern folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt. Es drohen Bußgelder von mindestens 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell