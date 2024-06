LPI-G: Intensivtäter in Haft

Schmölln (ots) - Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr löste ein alkoholisierter 40-jähriger Mann auf dem Markt durch seine auffällige und aggressive Verhaltensweise einen Polizeieinsatz aus. Aufmerksame Zeugen beobachteten, dass der Mann im Bereich des Brunnens mit einem Jagdmesser in der Hand zu seiner mitgebrachten Musik tanzte. Weiterhin hob er sein Messer bedrohlich in die Luft und drohte an, mit dem Messer Straftaten ...

mehr