PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Autoreifen zerstochen +++ Fahrzeug nach Fahrerflucht beschädigt

Hofheim (ots)

1. Autoreifen an Fahrzeug zerstochen

Kelkheim, Zeilsheimer Straße, Samstag, 27.07.2024, 0:00 Uhr - Samstag, 27.07.2024, 17:30 Uhr

(me) Der unbekannte Täter beschädigte den vorderen, rechten Autoreifen des Fahrzeugs des Geschädigten Es wurde hierzu mit einem spitzen Gegenstand in den Autoreifen gestochen.

Es liegen aktuell keine Täterhinweise vor. Zeugen sind nicht ebenfalls nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Kelkheim unter 06195 6749-0 zu melden.

2. Fahrzeug nach Fahrerflucht beschädigt

Hofheim am Taunus, Diedenberger Straße, Samstag, 27.07.2024, 23:30 Uhr - Sonntag, 28.07.2024, 08:30 Uhr

(me) Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Diedenberger Straße in Fahrtrichtung Igelstraße. Die Unfallverursacher befuhr vermutlich mit seinem Fahrzeug die Diedenberger Straße aus Fahrtrichtung Herrnpfad kommend in Fahrtrichtung Igelstraße. Der Unfallverursacher streifte vermutlich beim Vorbeifahren den PKW des Geschädigten und verursachte einen Schaden.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nach gezukommen zu sein.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch beim Regionalen Verkehrsdienst unter 06192 2079-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell