POL-PDNW: Fahrzeugführerin mit 2,33 Promille gestoppt

Bad Dürkheim (ots) - Am frühen Morgen des 22.07.2024 gegen 05:40 Uhr wurden der Polizei Bad Dürkheim mehrere brennende Heuballen auf einem Feld in der Verlängerung der Bruchstraße in 67098 Bad Dürkheim gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten 7 Heuballen in Vollbrand feststellen. Die brennenden Heuballen konnten durch die Feuerwehr Bad Dürkheim gelöscht werden. Aufgrund der bisherigen Feststellungen vor Ort wird ...

