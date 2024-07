Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ruhestörung führt zu Auffinden von Betäubungsmittel

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag, den 21.07.2024, gg. 20:45 Uhr werden der Polizei Neustadt mehrere Personen gemeldet, die auf dem Bolzplatz in der Pulverturmstraße Gegenstände über den Zaun werfen und laut herumschreien. In unmittelbarer Nähe werden zwei bereits polizeibekannte männliche Personen angetroffen und kontrolliert. Ein 15-Jähriger führt Haschisch im zweistelligen Gramm-Bereich mit sich. Zudem führt er ein Einhandmesser (Verbot des Führens) mit. Ein 18-jähriger Beteiligter führte ebenfalls ein Einhandmesser mit sich. Sowohl die Einhandmesser als auch das Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Der Jugendliche wurde an seine Eltern überstellt. Drei weitere Beteiligte wurden in der Nähe ebenfalls einer Kontrolle unterzogen.

