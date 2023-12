POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Serie von Diebstählen aus Pkw

Neuwied (ots) - Am Donnerstag, 14.12.2023, 22:50 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße von Leutesdorf ein schadensträchtiger Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 54jähriger Mann aus Neuwied befuhr mit seinem PKW Marke Daihatsu die B 42 aus Richtung Bonn kommend in Fahrtrichtung Neuwied. In der Ortsmitte von Leutesdorf streifte der allein in seinem Fahrzeug reisende Mann beim Vorbeifahren ein am ...

