Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hohen Geldbetrag bei Enkeltrick gefordert - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein bislang unbekannter Mann forderte am Sonntag, 21.07.2024, gg. 15:00 Uhr in der Hambacher Straße einen vierstelligen Geldbetrag bei einer über 90-jährigen Seniorin. Er klingelte am Haus der Seniorin und forderte Bargeld, um angeblich eine Krankenhausrechnung des Enkels zu bezahlen. Er täuschte vor, den Enkel am Handy zu haben und setzte die Seniorin dadurch unter Druck. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: 20-30 Jahre alt, westeuropäisch, schlank, weißes Hemd, kein Akzent und kein Dialekt.

Die Polizei Neustadt bittet um Zeugenhinweise zur unbekannten Person unter der Telefonnr. 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell