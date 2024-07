POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Nachtrag zur Meldung: Verkehrsunfall auf der BAB 61 - Vollsperrung

Bad Dürkheim OT Ungstein (ots) - ...hat am 20.07.2024 gegen 20:50 Uhr ein 19-jähriger Audi Fahrer in Bad Dürkheim Ortsteil Ungstein. Dieser befuhr die B 271 kommend von Ungstein in Fahrtrichtung Kallstadt. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 19-Jährige im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer konnte noch rechtzeitig ...

mehr