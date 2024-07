POL-PDNW: Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit Verkehrsunfall verursacht...

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 20.07.2024, gg. 23:50 Uhr, wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass sich zwei Personen an einem geparkten Fahrzeug in der Robert-Stolz-Straße zu schaffen machen. Noch vor Eintreffen der Polizei seien die Personen geflüchtet. Die Beamten konnten feststellen, dass an einem Pkw der Mercedes-Stern abgerissen wurde. An einem weiteren Pkw wurde der rechte Außenspiegel abgeschlagen. Laut dem ...

mehr