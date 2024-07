Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigungen an Pkw

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 20.07.2024, gg. 23:50 Uhr, wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass sich zwei Personen an einem geparkten Fahrzeug in der Robert-Stolz-Straße zu schaffen machen. Noch vor Eintreffen der Polizei seien die Personen geflüchtet. Die Beamten konnten feststellen, dass an einem Pkw der Mercedes-Stern abgerissen wurde. An einem weiteren Pkw wurde der rechte Außenspiegel abgeschlagen. Laut dem Zeugen handelte es sich um eine männliche Person in kurzen Hosen, oberkörperfrei und gelockten Haaren, sowie einer weiblichen Person mit roten Haaren. Beide ca. 20-25 Jahre alt. Die Polizei Neustadt bittet um Zeugenhinweise.

