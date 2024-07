Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kirchheim an der Weinstraße - Widerstand im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit alkoholisiertem Fahrzeugführer

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am späten Freitagabend des 19.07.2024, wurde gegen 22:30 Uhr ein 79-jähriger Fahrer eines PKWs der Marke Bentley im Bereich Mannheimer Straße in Bad Dürkheim gemeldet, welcher über eine rote Ampel gefahren sein soll. Der Fahrzeugführer habe dann die B271 in Richtung Grünstadt in "Schlangenlinien" befahren und habe des Öfteren mit den Reifen Verkehrsinseln touchiert. Der Fahrzeugführer konnte letztlich auf einem Rastplatz in Kirchheim an der Weinstraße durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Fahrzeugführer konnten die Beamten Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Da der Mann einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Da er sich daraufhin unkooperativ verhielt und sich gegen die polizeilichen Maßnahmen sperrte, musste er durch die Beamten mittels einfacher körperlicher Gewalt gefesselt und auf die Polizeidienststelle nach Grünstadt verbracht werden. Auf der Polizeidienststelle in Grünstadt wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt. Gegen den 79-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Durch die Widerstandshandlung wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell