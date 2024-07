Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Die vierte Anzeige dieses Jahr eingehandelt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat sich ein 40-Jähriger aus Neustadt/W., welcher am 20.07.2024 um 00:10 Uhr in der Von-Hartmann-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Der Mann war den Beamten bereits wegen drei Verstößen gegen das BtMG, welcher er dieses Jahr beging, bekannt. Beim Erkennen des Streifenwagens versuchte sich der Neustadter schnellen Schrittes zu entfernen. Dieser konnte eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde bekannt, dass der 40-Jäöhrige auch am heutigen Tag unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Ferner räumte dieser ein, dass er eine geringe Mengen Betäubungsmittel in seiner Wohnung habe. Die durchgeführte Durchsuchung der Wohnung führte zum Auffinden von mehreren Ecstasy-Tabletten, sowie einer geringen Menge Amfetamin. Diese Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Nun muss sich der Neustadter erneut in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das BtMG verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

