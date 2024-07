Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl an Pkw - Zeugenaufruf

Wachenheim a.d. Weinstraße (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 16.07.2024, 12:00 Uhr bis 18.07.07.2024, 05:30 Uhr zwei Radarsensoren an einem geparkten Pkw in Wachenheim.

Der Pkw, ein VW Touareg, wurden durch den 59-jährigen Geschädigten ordnungsgemäß vor dem Wohnanwesen in der Straße "Im Höhnhausen" in Wachenheim abgestellt. Als dieser seinen Pkw am gestrigen Morgen wieder aufsuchte, musste er den Diebstahl feststellen. Durch die unbekannten Täter wurden zwei in der vorderen Stoßstange befindliche Radarsensoren ausgebaut. Hinweise auf den unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.000,- EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell