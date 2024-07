Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fußgänger angefahren

Hettenleidelheim (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann rief gestern (18.07.24) gegen 20:30 Uhr bei der Polizei an und meldete, er sei soeben in der Obergasse von einem Pkw angefahren worden. Vor Ort gab der Mann an, er sei in der Obergasse aus Richtung Tiefenthaler Straße kommend auf dem linken Gehweg in Richtung Hauptstraße gegangen. Ein weißer VW sei ihm entgegengekommen und so dicht am Gehweg gefahren, dass dieser mit dem rechten Frontbereich sein rechtes Schienbein getroffen habe. Rettungskräfte brachten den Fußgänger, der alkoholisiert war, zur medizinischen Versorgung seiner Unterschenkelverletzung in ein Krankenhaus. Hinweise zu dem Geschehen, insbesondere zu dem flüchtigen VW-Fahrer, nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell