Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch - Zeugen gesucht

Grünstadt (ots)

In der Nacht zu gestern (18.07.24), gegen 0:20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Ladengeschäft in der Ferdinand-Porsche-Straße ein. Ein Zeuge meldete gegen 07:45 Uhr der Polizei, dass dessen Eingangstür aufgebrochen sei. Zusammen mit Verantwortlichen des Geschäfts konnte vor Ort festgestellt werden, dass hochwertige Werkzeuge im Wert von ca. 10000 Euro entwendet wurden. Die Einsichtnahme in die Videoaufzeichnung brachte die Erkenntnis, dass es sich um mindestens drei vermummte Täter gehandelt hatte, die sich nach der Tat zu Fuß in Richtung Obersülzen entfernten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt an der Weinstraße (06321/854-0) entgegen.

