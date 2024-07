Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand in einer Lagerhalle

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.07.2024 um 23:30 Uhr wurde die hiesige Polizeidienststelle über das Auslösen eines Brandmelders in einer Lagerhalle in der Hermann-Wehrle-Straße in 67433 Neustadt/W. informiert. Beamte vor Ort konnten mit der Feuerwehr Rauchentwicklung ausgehend vom Innern der Halle feststellen. Der Brand konnte letztlich unter Kontrolle gebracht und ein Vollbrand der Halle dadurch vermieden werden. Die Brandörtlichkeit wird derzeit noch durch die Feuerwehr und Polizeikräfte bewacht. Zur Ursache der Brandentstehung, sowie zum genauen Sachschaden und deren Höhe können zum derzeitigen Stand keine Aussagen getroffen werden. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Das zuständige Fachkommissariat wird die Ermittlungen am Morgen des heutigen Tages aufnehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell