Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grillwunsch endet in Körperverletzung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.07.2024 gegen 20:00 Uhr kam es in der Innenstadt von Neustadt zu Steitigkeiten, in deren Verlauf es zu Verletzungen kam. Eine Familie in einem Mehrfamilienhaus wollte grillen, was weiteren Bewohnern missfiel, da gerade frische Wäsche aufgehängt wurde. Bei dem anschließenden handgreiflichen Streit zweier Frauen kam es zu einer aufgeplatzen Lippe sowie einer Verletzung auf dem Handrücken. Die beiden Damen müssen sich nun wegen wechselseitiger Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

